Greedfall vende oltre 1 milione di copie

L’uscita di Focus Home Interactive dei cosiddetti giochi AA è stata ammirevole in questi ultimi anni, e uno dei loro titoli più importanti in quella formazione è stato proprio GreedFall, il gioco di ruolo di Spiders, che ricorda i tempi d’oro di BioWare in un momento in cui esperienze del genere sono diventate sempre più rare.

L’azienda ha già gridato al record, affermando dati alla mano che il gioco è stato un successo: sul proprio Twitter infatti, è stato recentemente annunciato che GreedFall ha venduto oltre 1 milione di copie in tutto il mondo.

GreedFall è attualmente disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC. Potete dare un’occhiata alla nostra video recensione cliccando qui.

🍂 @greedfall has sold over one million copies worldwide. Teer Fradee has been welcoming a lot of new Renaigse!

Thank you so much for making the journey this incredible! pic.twitter.com/BV17Bb9iAi

— Focus Home Interactive (@FocusHome) August 5, 2020