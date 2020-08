PlayStation 5: trapelate immagini del DualSense nero

PlayStation 5 e la sua line-up sta per farsi rivedere nella giornata di domani, durante lo State of Play annunciato qualche giorno fa da Sony. Sicuramente i fan hanno aspettative molto alte per la nuova ammiraglia nipponica ma, la console non è l’unica cosa attesa. Infatti ci sarebbe un’altra piccola chicca da parte di Sony, il DualSense.

Il nuovo pad che rimpiazzerà il Dualshock 4 della generazione corrente, presenta feature innovative, come anche spiegato in parte da Keighley in un Hands On. Non ci è dato sapere altro oltre questo ma, nelle ultime ore, qualcosa relativo all’innovativo pad è apparso.

Vi parliamo di immagini trapelate in rete di un molto probabile pad DualSense in colorazione nera. Le immagini mostrano il pad in versione nera da diversi angoli, mostrando contemporaneamente le dimensioni rispetto alla controparte bianca.

Sony aveva già discusso dell’eventuale diversificazione dei colori del DualSense e della console stessa e, aspettarsi la variante nera, è del tutto lecito, visto anche il passato della PlayStation. Recentemente, Sony ha caricato sulla rete delle immagini e dei video dei vari accessori per PlayStation 5, incluso il DualSense. Potete dar loro un’occhiata sul nostro sito e, per maggiori informazioni, potete andare sul sito ufficiale. La redazione di GamesVillage vi terrà aggiornata su tutto ciò che Sony presenterà domani, rimanete con noi!