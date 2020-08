Phantasy Star Online 2: disponibile ora in Europa

SEGA ha da poco annunciato che il suo titolo MMORPG famosissimo nelle terre del Sol Levante, Phantasy Star Online 2, è ora disponibile in Europa su Xbox One e PC tramite Steam.

Secondo SteamDB, i nuovi territori su cui è possibile giocare all’MMORPG fantascientifico sarebbero: Argentina, Australia, Austria, Brasile, Cile, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, Ungheria, India, Irlanda, Israele, Italia, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Singapore, Slovacchia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan e Turchia.

La release, ormai mondiale, coincide con il lancio dell’ “Episodio 4” del gioco, il quale aggiunge crafting, un nuovo pianeta da esplorare, battaglie giocatore contro giocatore, una nuova storia ed altro ancora. Sul sito ufficiale è possibile leggere più nel dettaglio l’intero update. Qui sotto, vi forniamo la panoramica di Steam.

TI DIAMO IL BENVENUTO ALLA FLOTTA ORACLE

Sei un agente dell’ARKS, e fai parte di una task force d’élite che ha l’obiettivo di esplorare pianeti inospitali alla ricerca di tracce della corruzione oscura, chiamata Falspawn. Fai squadra con gli alleati appartenenti a quattro razze differenti e scegli fra nove classi, ognuna con armi uniche e abilità speciali, e parti per avvincenti missioni senza fine con gli amici!

GDR D’AZIONE ONLINE INEGUAGLIATO

Goditi il sistema di combattimento più reattivo per un GdR online mai concepito fino a oggi. Con attacchi e abilità altamente personalizzabili, i combattimenti di PSO2 incoraggiano i giocatori a pensare alle loro strategie di battaglia in maniera creativa. La precisione e l’abilità determinano l’esito di ogni situazione di combattimento e con ben 18 tipi di armi tra cui scegliere, non dovrai mai limitarti a un solo stile di gioco.

CREATORE PERSONAGGI DEFINITIVO

Scopri un creatore di personaggi tra i più potenti che ci siano. Potendo scegliere tra quattro razze, personalizzare l’aspetto del tuo agente dell’ARKS non è che l’inizio. Il catalogo in continua espansione degli accessori modificabili di PSO2 e gli outfit a strati da poter combinare ti offrono infinite possibilità, l’unico limite è la tua fantasia.

FREE-TO-PLAY

Scaricalo e gioca gratis. Vivi tutto ciò che Phantasy Star Online 2 ha da offrire, senza livelli massimi o contenuti della storia bloccati. Una missione senza fine ti aspetta!