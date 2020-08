Intellivision Amico: tutto ciò che c’è da sapere sull’evento

Ieri si sarebbe dovuto tenere un evento per la console della Intellivision Entertainment, la Intellivision Amico. Tale sistema ha, come obiettivo principe, quello di riportare il concetto con cui è nato il videogioco, il concetto del puro intrattenimento videoludico con i propri cari. Tutti possono divertirsi con la console Amico, dai grandi ai piccini, in famiglia o dagli amici.

Fortunatamente, l’evento di cui vi stiamo parlando è stato posticipato di solo e soltanto un giorno ed oggi possiamo finalmente parlare di quanto visto durante lo streaming sul canale YouTube ufficiale della Intellivision. La diretta prevede una lunga lista di titoli per tutti i gusti.

Tutti i giochi della Intellivision Amico avranno un rating E, ciò vuol dire che tutti saranno giocabili da tutti, senza distinzione di età.

Purtroppo, il CEO di Intellivision ha dichiarato che, per problemi legati alla pandemia, il lancio dell’ Intellivision Amico è stato posticipato al 15 aprile 2021.

Passati i primi minuti di evento in diretta streaming, i giochi iniziano a sfilare, partendo da Astro Smash, il classico del 1981. Intellivision Major League Baseball è la nuova esclusiva IP per il sistema d’intrattenimento e sarà disponibile a tutti essendo già interno alla console, così come Intellivision Spades.

Anche Breakout entra a far parte della lista di opere per il sistema targato Intellivision, con una veste completamente nuova, rinnovata.

Il leggendario Missile Command viene riproposto in grande stile, con un gameplay trailer, seppur breve, solo per lui.

Tra i platform spuntano Finnegan Fox e lo storico Evel Knievel per gli amanti del motocross del tempo e di oggi.

Anche il classico di Intellivision, Bomb Squad fa il suo ritorno nella propria versione moderna, assieme a Space Truck, esclusiva di Intellivision Amico, un’interessante IP che prende spunto dal famosissimo Rocket League.

Per chi adora i racing game ci sarà, in esclusiva Intellivision Amico, Nitro Derby, ispirato chiaramente ai classici del tempo. Rigid Force Redux Enhanced porta gli space shooter 2D sul sistema Intellivision in un promettente titolo rinnovato.

Infine, l’evento si chiude uno sguardo approfondito all’interfaccia prototipo della console, mentre potete anche notare il sistema acceso sotto lo schermo. Il CEO propone un Hands On vero e proprio dell’Intellivision Amico in funzione.

Moon Patrol torna col botto, rievocando il passato di uno degli arcade più conosciuti degli anni ’80. Ovviamente, tra grafica migliorata, gameplay fluido e multiplayer. É stato inoltre dichiarato che sull’App ufficiale dell’Amico, Amico Club App, è disponibile adesso il primo e intero livello di Moon Patrol per tutti.

L’evento si conclude con il botto. Earthworm Jim sta tornando sull’Intellivision Amico, in esclusiva. Il platform 2D stipite del genere negli anni ’90 farà capolino con la console il 15 aprile 2021. Per i pre-ordini in Europa se ne occuperà Koch Media, sia per le console che per gli accessori e, per più dettagli, potete consultare il sito ufficiale di Intellivision.