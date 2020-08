Jump Force: in autunno arriverà il DLC con Meruem

Jump Force, il picchiaduro di casa Bandai Namco che riunisce tutti i personaggi dei più celebri manga shonen, continua a sorprendere i fan e ad arricchire il proprio roster. Dall’uscita del gioco, il 15 febbraio del 2019, infatti, sono già stati rilasciati numerosi DLC che hanno introdotto nuovi personaggi giocabili tratti dai migliori manga di Weekly Shonen Jump, dagli intramontabili Dragonball, Naruto e One Piece fino al più recente My Hero Academia. Ed è stata proprio la famosa rivista settimanale a rivelare, nel suo ultimo numero, quello che sarà il nuovo acquisto del roster: Meruem, il villain più forte del celebrato manga di Yoshihiro Togashi, Hunter x Hunter.

Re della razza ibrida delle Formichimere, crudele e potentissimo combattente capace di padroneggiare il Nen a un livello superiore, Meruem è sicuramente un’aggiunta molto interessante al gruppo di personaggi giocabili del picchiaduro di casa Bandai Namco, e se sicuramente il suo arrivo non potrà che emozionare tutti i fan di Hunter x Hunter, anche tutti gli altri giocatori saranno colpiti da questo incredibile personaggio.

Il DLC che conterrà Meruem sarà disponibile a partire da quest’autunno su PC (via Steam), Play Station 4 e Xbox One, e nel 2021 per Nintendo Switch, piattaforma sulla quale Jump Force uscirà in una Deluxe Edition, che comprende tutti i personaggi del Character Pass 1, il prossimo 28 agosto.

Anche voi non vedete l’ora di scatenare tutta la potenza di Meruem sui vostri rivali? Non vi resta che attendere ancora un po’: il Re delle Formichimere è pronto.