Apex Legends: una clip audio preannuncia novità?

Sono moltissime le novità che Respawn Entertainment sta preparando per Apex Legends, il titolo battle royale pubblicato da Electronic Arts. Dopo aver lanciato la Season 5, che introduceva il personaggio di Loba, e aver annunciato il crossplay, oltre a un rilascio su Steam e una versione per Nintendo Switch, potrebbe esserci ancora qualcosa che bolle in pentola.

Attraverso l’account Twitter ufficiale del gioco infatti, è stata condivisa una breve clip intitolata New Message: Recieved 13:02 nella quale la voce di un certo Williams, che i fan riconosceranno certamente come la leggenda Bangalore, lascia un messaggio a P, chiedendo se abbiano “già finito” e concludendo con queste parole enigmatiche: “La pausa arriverà presto. Farò un salto per il weekend, pago io da bere”.

Anche se l’iniziale P potrebbe riferirsi a molti personaggi (per esempio a Pathfinder), in molti hanno ipotizzato che si potrebbe trattare di una leggenda completamente nuova. E del resto Apex Legends non ha mai risparmiato ai fan anticipazioni sui nuovi personaggi, che sono spesso comparsi all’interno del gioco prima ancora di essere introdotti. Questo è il caso di Revenant, apparso più volte, prima della sua introduzione ufficiale nella Season 4, o della stessa Loba, che prima del suo debutto nella Season 5, era stata una bambina all’interno del trailer di presentazione di Revenant.

Inoltre c’è sempre la possibilità che la clip audio non riguardi un nuovo personaggio, ma qualche altro aspetto relativo alla storia. Non ci resta che aspettare per saperne di più, sicuri che Respawn Entertainment saprà, come al solito, sorprenderci ancora una volta.