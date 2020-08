Mario Kart 8 Deluxe: record di vendite

Nintendo ha fornito molti dati di vendita impressionanti durante il loro recente briefing finanziario trimestrale, come i dati sulle spedizioni mondiali di Nintendo Switch che ora ammontano a oltre 61 milioni di unità e Xenoblade Chronicles Definitive Edition, che ha venduto oltre 1,3 milioni di unità a un mese dal lancio. Allo stesso tempo, come sempre, hanno anche aggiornato i dati di vendita per gli altri titoli della console, e dobbiamo ammettere che i risultati sono decisamente incoraggianti.

Ovviamente, è Animal Crossing New Horizons a trionfare, che è balzato immediatamente quasi in cima alle classifiche di vendita di Switch con oltre 22,4 milioni di copie vendute. Tuttavia, il primato è detenuto da Mario Kart 8 Deluxe, con le sue quasi 2 milioni di unità nel trimestre precedente, portando le sue vendite totali a 26,74 milioni di unità. Al suo ritmo attuale, potrebbe benissimo superare Mario Kart Wii (oltre 37 milioni di unità) come il gioco più venduto della serie. In effetti, se si tiene conto anche delle vendite del titolo su Wii U, la cifra balza immediatamente ben oltre le 35 milioni di unità.

Nel frattempo, Super Smash Bros.Ultimate è quasi a quota 20 milioni, con vendite totali pari a 19,99 milioni di unità. The Legend of Zelda Breath of the Wild ha venduto oltre un milione di unità lo scorso trimestre, portando le sue vendite su Switch a circa 18,6 milioni di unità. Pokemon Spada e Pokemon Scudo, che si trovavano a 17,37 milioni di unità alla fine del trimestre precedente, hanno ora venduto ben 18,22 milioni di unità, rendendolo il terzo gioco Pokemon più venduto, superando Pokemon Diamante e Perla.

Potete consultare la classifica completa qui sotto: