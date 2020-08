Apple Arcade: in arrivo quattro nuovi titoli

Tantissime le novità in arrivo a breve su Apple Arcade, il servizio di gaming che permette agli utenti di giocare oltre cento videogiochi attentamente selezionati su iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple Tv. Sono quattro infatti i nuovi titoli che verranno introdotti a partire dalla metà di agosto.

Il primo (14 agosto) sarà Next Stop Nowhere, sviluppato da Night School Studio (creatore di Oxenfree e Afterparty), una straordinaria avventura nello spazio profondo durante la quale, nei panni del semplice corriere Beckett, dovremo aiutare la cacciatrice di taglie Serra a salvare suo figlio Eddy, in una galassia variopinta e piena di pericoli, nella quale ogni scelta potrebbe cambiare tutto.

Il 21 agosto sarà poi il turno di Samurai Jack: Battle Through Times, il videogame di Adult Swim Games ispirato all’iconica serie animata di Genndy Tartakovsky. Preparatevi a viaggiare avanti e indietro nel tempo, con la vostra fida katana al fianco, per affrontare il terribile demone Aku al fianco dei vostri alleati.

Il terzo lancio, datato 27 agosto, sarà quello di The Last Campfire, titolo onirico dello sviluppatore britannico Hello Games, che ci cataputlterà nei panni di un tizzone di brace, pronto a intraprendere un viaggio pericoloso, tra oscure profondità, misteriose rovine e terribili creature, per ritrovare, infine, la strada di casa.

Infine, il 4 settembre, sarà la volta di World’s End Club, action-adventure in 2D a scorrimento orizzontale di Izanagi Games, in cui ci troveremo intrappolati con dodici ragazzini in un parco dei divertimenti abbandonato dove saremo costretti a combattere per le nostre stesse vite, mentre dei poteri si risvegliano in noi. Una straordinaria avventura, scritta dal creatore di Zero Escape, Kotaro Uchikoshi.

Quattro titoli imperdibili, tutti pronti a fare il loro esordio su Apple Arcade. Siete pronti a giocarli?