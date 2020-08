Marvel’s Spider-Man Miles Morales PS5 classificato in Corea

Il prossimo State of Play di Sony si svolgerà oggi alle 13:00 PDT, ma non è l’unica notizia interessante di oggi: come riportato da Gematsu su Twitter, Marvel’s Spider-Man Miles Morales è stato classificato in Corea del Sud. Oltre a essere forse la prima valutazione di gioco per Playstation 5, è anche un’indicazione della data di uscita del gioco potenzialmente annunciata nel prossimo futuro.

Ovviamente, va da sé che se c’è stata una classificazione di un titolo su Playstation 5, a rigor di logica dovrebbe essere annunciata anche la data di uscita della console. L’unico dubbio al riguardo, sta di fatto sull’ordine del giorno dell’evento di oggi: sicuramente l’azienda si concentrerà sulle uscite dei titoli VR per Playstation 4, per cui potrebbe non rimanere tempo per annunci di ogni sorta, ecco perché si dice che Sony stia organizzando un altro evento dedicato esclusivamente a PS5 per questo mese. Certo, dicevano così anche dell’ultimo evento, e ci ricordiamo benissimo di com’è andata a finire.

C’è in programma anche il Gamescom, che si svolgerà entro la fine di agosto con l’evento Opening Night Live che di solito serve come luogo per annunci importanti. Dovremo quindi aspettare e vedere. Nel frattempo, vi ricordiamo che Marvel’s Spider-Man Miles Morales dovrebbe essere invece prossimo all’annuncio, per cui teniamoci pronti.