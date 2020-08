Paper Mario The Origami King: nuovo update

Anche se ha ricevuto pareri abbastanza positivi al lancio, Paper Mario The Origami King di Nintendo ha sofferto di un bug piuttosto grave. Questo errore si è verificato alla Spring of Rainbows a Shangri-Spa, e avrebbe effettivamente impedito al giocatore di avanzare. Per fortuna, Nintendo è stata di parola, rilasciando l’aggiornamento 1.0.1 che dovrebbe risolvere il problema.

La buona notizia in tutto cioò è che i giocatori che hanno già riscontrato il problema possono ora progredire normalmente. Altre correzioni includono un problema in Shroom City, in cui i giocatori non potevano colpire il rospo situato in cima alla fontana. Ancora una volta, coloro che hanno già affrontato il problema dovrebbero essere a posto ora.

Potete controllarne ogni dettaglio sulla patch, disponibile qui. Paper Mario The Origami King è attualmente disponibile per Nintendo Switch. Potete dare un’occhiata alla nostra recensione cliccando qui. Insieme al plauso della critica, ha fatto bene nelle vendite sia per il Regno Unito che per il Giappone. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sugli aggiornamenti futuri.

Correzioni generali