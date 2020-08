Beastars: la seconda stagione inizierà a gennaio 2021

L’annuncio è arrivato direttamente dalla copertina del volume numero 20 del manga: la seconda stagione di Beastars, l’anime tratto dagli albi a fumetti di Paru Itagaki, arriverà a gennaio 2021. Prepariamoci quindi a scoprire il destino che attende i nostri eroi Legoshi e Haru e il loro tormentato amore.

Beastars è ambientato in un mondo popolato da animali antropomorfi e civilizzati in cui vige una divisione sociale tra carnivori ed erbivori. Il lupo grigio Legoshi frequenta l’istituto Cherryton, ed è proprio qui che incontra la coniglietta nana Haru, di cui si innamorerà perdutamente, nonostante le differenze e contro tutte le difficoltà. Il manga, uscito per la prima volta su Weekly Shonen Champion di Akita Shonen nel 2016, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui spiccano il premio Manga Taisho, il premio culturale Osamu Tezuka e il premio Kodansha, tutti nel 2018.

La prima stagione dell’anime è andata in onda in Giappone su TV Fuji, a partire dall’8 ottobre 2019, ed è stata resa disponibile a livello mondiale in streaming da Netflix il 13 marzo 2020. La serie, prodotta da Studio Orange, è stata diretta da Shinichi Matsumi (noto per aver lavorato fianco a fianco con il maestro Hayao Miyazaki in Porco Rosso), con gli script della promettente Nanami Higuchi, il character design di Nao Ootsu e le musiche del compositore Satoru Kousaki (famoso per aver lavorato alla colonna sonora di videogiochi come Tekken).