Shika no Ou: il film è stato rinviato al 2021

L’adattamento anime della serie di romanzi della scrittrice Nahoko Uehashi, Shika no Ou, non vedrà la luce quest’anno. È di oggi infatti, l’annuncio che il film, per motivi che non sono stati chiariti, non uscirà più nella data prevista del 18 settembre, ma che è stato invece rimandato al 2021.

Il film, prodotto da Production I.G., e diretto da Masashi Ando (alla prima esperienza di direzione dopo una vita da animatore) e Masayuki Miyaji (Xam’d: Lost Memories) sullo script di Taku Kishimoto, è basato sulla serie di romanzi pubblicata da Kadokawa per la prima volta nel 2014. La vicenda ruota intorno a Van, un soldato sconfitto che è stato deportato per lavorare come schiavo in una miniera di sale, riuscendo poi a fuggirne, e al medico Hossal, disposto a rischiare la sua stessa vita per trovare la cura a una terribile malattia, narrando i legami di coloro che lottano contro un fato avverso.

L’opera ha vinto il Japan Booksellers Award e il Japan Medical Novel Award nel 2015. Shika no Ou non è il primo lavoro della Uehashi che viene trasposto in un film animato: dell’autrice, che ha vinto anche l’Hans Christian Andersen Award nel 2014, erano infatti già stati adattati anche i racconti della serie di Moribito e The Best Player Erin. E inoltre, Moribito ha ispirato anche una serie tv live-action, trasmessa per tre stagioni tra il 2016 e il 2018 su NHK.