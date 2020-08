L’attacco dei giganti: la quarta stagione non verrà rinviata

L’ufficialità è arrivata grazie a un tweet di Animated Times, e ha piacevolmente sorpreso tutti i fan: la quarta stagione di L’attacco dei giganti non sarà ritardata, e avrà dunque la sua premiere, come previsto, entro la fine del 2020. Il nome dell’anime tratto dal manga del maestro Hajime Isayama compare infatti nella lista dei programmi che esordiranno sulla tv nipponica il prossimo autunno diffusa su Twitter dalla popolare rivista specializzata giapponese.

Anche se non è stata fornita una data precisa, l’annuncio è certamente da celebrare poiché tutti gli elementi indicavano che la quarta stagione avrebbe potuto subire dei ritardi: L’attacco dei giganti ha infatti cambiato studio d’animazione, passando da WIT a MAPPA, proprio per la sua stagione finale, inoltre, la pandemia da Covid-19 ha ritardato molte altre serie, costringendole a rimandare il loro debutto dalla primavera all’estate.

L’ultimo capitolo della lotta senza fine di Eren, dei suoi compagni e di tutto il genere umano contro i giganti sta dunque per arrivare sugli schermi (in Italia la serie arriverà, in contemporanea con il Giappone, su VVVVID), ma i fan non devono disperare. Ci sarà probabilmente la possibilità di rivedere i nostri eroi anche dopo la fine della serie anime. Sembra infatti che i lavori per un adattamento live-action prodotta da Warner Bros., che vedrebbe alla regia nientemeno che Andy Muschietti (l’acclamato regista di IT e di IT – Capitolo 2), stiano procedendo, anche se con estrema lentezza.

Prepariamoci dunque alla stagione finale di una delle più grandi avventure anime del nostro tempo! Siete pronti a L’attacco dei giganti?