Bethesda: TESO e DOOM Eternal arriveranno gratuitamente sulla next-gen

Mentre nel weekend si terrà il QuakeCon at Home, dove migliaia di fan potranno guardare comodamente da casa l’evento targato Bethesda, quest’ultima si appresta ad informare che arriverà con alcuni titoli sulla nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Scendendo più in dettaglio, The Elder Scrolls Online e DOOM Eternal arriveranno sulla next-gen e, i giocatori che hanno acquistato o acquisteranno una copia di questi, vedranno aggiornarsi gratuitamente la libreria sulle nuove console.

Durante le prossime settimane e mesi, il team ha fatto sapere che fornirà maggiori informazioni in merito all’arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X di The Eldes Scrolls Online e DOOM Eternal, divulgando la data di uscita e un elenco di miglioramenti per entrambi i titoli.

Al momento, non vi sono altre notizie riguardo ulteriori titoli del catalogo Bethesda ma tengono a confermare che offriranno aggiornamenti gratuiti a tutti i possessori dei giochi Bethesda su console della current-gen che porteranno sulla nuova generazione.