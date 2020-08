Serious Sam 4 posticipato al 24 settembre

Tutti speriamo che, ormai, la stagione dei rinvii sia passata. Non è durata affatto poco, arrivati a questo punto dell’anno e, purtroppo, tende ancora a manifestarsi lungo il cammino delle uscite videoludiche. Questa volta è il turno della Devolver Digital con Serious Sam 4.

Originariamente, il titolo sarebbe dovuto uscire in questo mese ma Croteam e il suo publisher, Devolver Digital, hanno rialsciato un nuovo trailer sul canale ufficiale di YouTube che conferma “per davvero” la nuova data d’uscita del gioco action. L’uscita dell’opera è stata posta il 24 settembre, in arrivo per PC Windows 10 e Google Stadia.

Il nuovo capitolo è un prequel di tutti i capitoli precedenti e vede il nostro pianeta Terra tremare sotto il potere di Mental. Sam “Serious” Stone e la sua compagine sono tornati per portare un po’ di devastazione, come se non bastasse quella degli alieni. Il gameplay visto fino ad ora mantiene assolutamente i canoni tipici della serie, con i giocatori che corrono all’impazzata da parte a parte mentre fanno esplodere centinaia di nemici.

Oltre al ritorno delle classiche armi della saga, come il lanciatore di seghe circolari e il cannone, anche la cooperativa vede il suo ritorno con il supporto fino a ben 4 giocatori. Inoltre, vi saranno sia le missioni comprendenti la campagna, sia missioni secondarie e sfide di difficoltà crescente da intraprendere con gli amici. Ricordiamo che Serious Sam 4 arriverà anche per PlayStation 4 e Xbox One nel 2021.