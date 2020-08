Crash Bandicoot 4: nuovo trailer dallo State of Play

Inizia lo State of Play, e il primo gioco ad essere mostrato durante l’evento PlayStation è Crash Bandicoot 4, attesissimo seguito diretto di Warped. Il filmato mostra una corposa quantità di gameplay, mostrando fasi di gioco sia con Crash che con Coco (entrambi possono essere giocati in qualsiasi situazione), ma vengono mostrate anche scene in cui si gioca anche con Dingodile, e anche una nuova feature che permette di giocare lo stesso livello con filtri diversi per una diversa esperienza. Qui sotto potete vedere il trailer completo, ricordando che il gioco uscirà il 2 ottobre 2020 su PlayStation 4 e Xbox One.