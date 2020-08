PlayStation 5: ecco quanto visto durante lo State of Play

È di pochissimi giorni fa la notizia di uno State of Play da parte di Sony. Così, immediatamente e con pochissimo preavviso, il colosso nipponico ha dichiarato il nuovo evento, non senza dettagli. Infatti, come potete vedere dal blog ufficiale, Sony ha voluto subito chiarire cosa si vedrà per la nuova console PlayStation 5, parlando di titoli indie e evidenziando il fatto che non vi saranno titoli portati dai first party Sony, così come dettagli su prezzo, data d’uscita o altro.

Per quanto possa forse non aspettarsi chissà cosa, l’evento parte in realtà molto bene mostrando tanto altro gameplay di Crash Bandicoot 4 It’s About Time, con tante nuove ambientazioni, nuovi personaggi, tra cui Dingodile ed una nuova modalità, la Modalità Invertita, nella quale se ne vedranno delle belle sotto l’aspetto artistico e del level design. Il titolo è in uscita il 2 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e PC Windows 10.

L’evento continua con un trailer per Hitman III, il quale verrà portato, assieme ai capitoli precedenti, in una trilogia giocabile anche in VR, atteso per gennaio 2021. Andando avanti, abbiamo potuto dare un’occhiata a Braid Anniversary Edition, un puzzle platform del 2008 riportato ai nostri giorni in una nuova e brillante versione rimasterizzata.

The Pathless è un altro titolo indie action adventure in uscita su PlayStation 5 con un arciere, assieme alla sua acquila, completamente immerso nella natura e preparato a risolvere enigmi per proseguire in ambientazioni e liberare la terra e gli spiriti maledetti dall’oscurità.

Si va oltre con Spelunky 2, un platform vecchio stile in cui si andrà sempre più in fondo nelle caverne e affrontando con una vasta gamma di armi l’oscurità e le creature che difendono i segreti più profondi. In uscita il 15 settembre 2020 per PlayStation 4. Ulteriore occhiata per il titolo anime Genshin Impact in arrivo su PlayStation 4. L’action GDR si mostra in un nuovo gamplay trailer. Il titolo è atteso per quest’ autunno.

La Focus Home Interactive presenta Aeon Must Die, un action 2D con uno stile artistico unico nel suo genere in uscita nel 2021 per PlayStation 4. Poco dopo, si affaccia anche un nuovo gameplay di Anno Mutationen. L’evento si muove successivamente sulla nuova console Sony, mostrando un gameplay trailer piuttosto dettagliato di Bugsnax, titolo già conosciuto al primo State of Play interamente dedicato a PlayStation 5. In uscita durante le vacanze.

Mancava ancora il PlayStation VR, con un titolo dedicato a Vader Immortal A Star Wars VR Series, in uscita tra pochissimo, il 25 agosto 2020 per PlayStation 4. Control di Remedy è protagonista di un nuovo trailer che mostra una nuova espansione: AWE, disponibile dal 27 agosto sulla current-gen Sony. Due nuovi titoli per PlayStation 5 sono stati fatti vedere. Parliamo di Hood Outlaws & Legends, inedito fino ad ora e TemTem, già famoso su Steam, entrambi in uscita nel 2021.

Si passa poi ad un’ opera già mostrata numerose volte e titolo d’uscita per PlayStation 5, GodFall della Counterplay Games. Il video è un combat overview per entrare più nel dettaglio nel looter-slasher action coop per 3 giocatori.

Si conclude qui lo State of Play di Sony, tra qualche novità e ed informazione più nel dettaglio su titoli già visti, indie e AA. Probabilmente ne vedremo ancora delle belle nel corso del mese prossimo, restate quindi con la redazione di GamesVillage per ulteriori aggiornamenti. Potete visionare l’intero evento cliccando sul video qui sotto.