Siamo appena all’inizio dello State of Play dedicato interamente il mondo PlayStation, il quale ci ha tenuto a mettere immediatamente le cose in chiaro: è stato infatti mostrato il gameplay di Hitman 3 e, udite udite, il titolo sarà giocabile anche in modalità VR.

Non solo, ma da quanto possiamo evincere dal trailer, pare che l’intera trilogia sarà giocabile in questa modalità. Restiamo comunque in attesa di conferme, e vi lasciamo col trailer qui sotto: