Vader Immortal: mostrato il trailer allo State of Play

Dopo essere stato annunciato, alla fine è arrivato: Vader Immortal si è mostrato in un accattivante gameplay trailer durante lo State of Play e sì, è stata mostrata la modalità VR, vera e propria novità di questi nuovi capitoli dedicati alla saga di fantascienza più famosa di sempre.

Come possiamo vedere, durante il gioco sarà possibile impugnare alcune delle else più famose della saga. Per ora, non possiamo fare altro che attendere ulteriori notizie; intanto ci accontentiamo del gameplay che vi lasciamo qui sotto.