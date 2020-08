Godfall: mostrato il gameplay durante lo State of Play

Per concludere in bellezza lo State of Play di quest’anno, Playstation ha deciso di mostrare un gameplay esteso di Godfall, con un particolare focus sul combat system del titolo, una delle prime esclusive per Playstation 5. Andiamo quindi a scoprire cosa ci aspetterà nel nuovo GDR di Counterplay Games.

Veniamo a conoscenza delle cinque classi di armi che potremo trovare all’interno del gioco: Spada lunga, Spada doppia, Lancia, e le più potenti: Warhammer a due braccia, e la Spada lunga a due braccia. Ogni arma ha ovviamente uno stile di combattimento unico e adattabile ai vari nemici che si potranno incontrare all’interno del titolo, oltre a poter essere abbinate, come nel caso della Spada lunga, ad uno scudo che potrà anche fungere da arma nelle situazioni più disperate.

Detto questo, il video lascia sicuramente spazio a molta eccitazione ma anche molti dubbi, per via di un ambiente di gioco che non è sembrato molto “vivo”, ma ricordiamo comunque che si tratta di un titolo ancora in sviluppo.