Aeon Must Die e il trailer della discordia, problemi in vista?

Aeon Must Die è stato uno dei titoli meno attesi annunciato in occasione dello State of Play di ieri, ma subito dopo la fine dell’evento è scoppiata una vera e propria bomba di polemiche legate al gioco di Focus Interactive Entertainment e Limestone Games. Un tweet emerso in rete infatti ha gettato fango non solo sul trailer, ma sull’intero sviluppo del gioco.

Stando alle informazioni emerse, il filmato pubblicato sarebbe stato creato con abusi, manipolazioni e addirittura risulterebbe rubato. L’IP sarebbe stata rubata da Focus Home, mentre lo studio di sviluppo addirittura non esisterebbe più, dato che i membri che ne facevano parte non hanno ricevuto pagamenti, fino ad essere stati licenziati in tronco. Inoltre, motore grafico, disegni e tracce audio sarebbero tutte senza licenza o rubate ad altre case di sviluppo, mentre gli orari di lavoro erano così lunghi che alcuni sviluppatori hanno ricevuto minacce di morte e costretti agli straordinari.

Da segnalare anche le diverse cause in corso contro il publisher, che insieme agli altri orrori emersi parrebbe mettere in forte dubbio la pubblicazione di Aeon Must Die, prevista nel corso del 2021 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Se tutte queste informazioni dovessero rivelarsi veritiere, come ha fatto il trailer a finire all’interno dello State of Play? Vi aggiorneremo non appena emergeranno altri dettagli sulla vicenda.