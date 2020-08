Prêmio Esports Brasil confermato per il 2020

I produttori di Prêmio Esports Brasil, GO4IT Capital e Grupo Globo hanno annunciato giovedì che l’evento si terrà a dicembre in Brasile. L’annuncio arriva in un momento incerto per la maggior parte degli eventi dal vivo a causa della pandemia in corso COVID-19 , che ha colpito il Brasile in modo importante. Al momento in cui scrivo il Brasile è l’epicentro mondiale della malattia, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità.

Prêmio Esports Brazil è il premio più importante in Brasile per l’industria degli Esport locali. Secondo il responsabile del marketing e della comunicazione dell’evento Thiago Milhazes, la cerimonia è ancora programmata per svolgersi in un luogo fisico con ospiti, limitando anche il numero di inviti e rispettando le misure di sicurezza. Tuttavia, questa decisione può cambiare a seconda del modo in cui le infezioni vengono contenute e ridotte al minimo nei mesi precedenti l’evento.

Gli sponsor non sono ancora stati annunciati, ma ci sono già accordi conclusi. L’anno scorso l’evento ha avuto il supporto della società di telecomunicazioni Oi, della banca Banco do Brasil, Domino’s Pizza, Lenovo, Fusion Energy Drink e Puma.