G2 Esports estende la partnership con Paysafecard

L’organizzazione di Esport con sede a Berlino, G2 Esports ha esteso la sua partnership con paysafecard per il quinto anno consecutivo. G2 continuerà a promuovere il marchio sui social media e sui canali di live streaming. Paysafecard continuerà anche a partecipare a eventi e progetti G2, come il recente G2 Esports European Brawl II, un evento VALORANT che ha raggiunto il picco di oltre 68.000 spettatori secondo un comunicato. In precedenza, paysafecard è stata il partner di presentazione del reality show di Esport di G2 Making the Squad .

Il marchio aveva anche precedentemente collaborato con l’organizzatore di tornei globali ESL per diversi anni.