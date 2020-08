Riot Games e L’Asia Meridionale

Nonostante la reputazione dell’azienda anche in campo Esport, Riot Games è un nome che molti giochi dell’Asia meridionale non conoscono. In una regione in cui i giocatori mobili sono stati colpiti da PUBG MOBILE e i giocatori PC sono cresciuti con titoli come Dota 2 e Counter-Strike: Global Offensive , il marchio Riot è passato in gran parte inosservato.

Almeno fino ad ora. Nel 2020, la società è stata all’altezza dei “Giochi” nel suo nome rilasciando nuovi titoli come Legends of Runeterra e VALORANT . Anche di recente, lo scorso anno, gli sforzi per divulgare League of Legends nell’Asia meridionale erano praticamente inesistenti e la già piccola comunità è rimasta frammentata, spostando i propri interessi altrove. Tuttavia, con l’India che mostra numeri forti nei titoli mobili, la regione ora sembra molto più redditizia rispetto a qualche anno fa.

Il mercato mobile

Non è un segreto che il mobile sia la piattaforma dominante nell’Asia meridionale e molti dei piani di Riot sembrano ruotare attorno ad esso. Sia TFT che LoR sono disponibili sulla piattaforma mobile e Riot ha fatto uno sforzo concentrato per spingere questi titoli nella regione. In particolare, l’editore ha lavorato con la piattaforma di gioco indiana Paytm First Games per ospitare tornei in entrambi i titoli.

Il fatto che entrambi i titoli siano nello stesso universo di LoL, rende più semplice l’accesso.

Riot ha anche aggiunto l’Asia meridionale come regione ammissibile al Galaxies Championship , l’evento principale per TFT. Questo lo rende il primo grande evento globale ospitato da Riot a cui i giocatori dell’Asia meridionale possono partecipare.

Wild Rift è uno dei titoli più attesi sui dispositivi mobili e uno che è la prossima grande novità per la piattaforma. Tuttavia, a differenza di altri mercati ottimizzati per i dispositivi mobili come la Cina, il Sud-est asiatico o persino il Sud America, il marchio League of Legends non è mai stato così popolare nell’Asia meridionale. Per aggiungere a questo, i titoli FPS hanno tradizionalmente funzionato meglio come genere, indipendentemente dalla piattaforma.

L’effetto VALORANT

L’altra grande uscita di Riot quest’anno è stata il suo primo titolo FPS in assoluto, VALORANT . Il gioco è stato accolto positivamente in tutto il mondo e incorpora un gameplay familiare con nuove funzionalità per renderlo una nuova esperienza. Anche in India il gioco è stato popolare. Gli streamer in India, che hanno costruito la loro base di fan sulla scia della popolarità di PUBG MOBILE , hanno investito tempo e sforzi nell’introdurre il loro pubblico a questo nuovo titolo. Questo, a sua volta, ha permesso agli streamer di giochi per PC tradizionali di vedere un aumento del numero. Infatti, un VALORANT recentemente concluso torneo su invito con influencer della regione ha visto alcuni dei più alti spettatori per un titolo PC di base. Riot ha già divulgato i piani per il lancio di server per l’India entro la fine del 2020.

Un altro fattore chiave che sembra aver funzionato in India è la localizzazione. Ciò è particolarmente difficile in Asia meridionale con la sua vasta diversità di culture e lingue, rendendo difficile l’appello a tutti i dati demografici. Ma altri titoli come Rainbow Six: Siege sono riusciti a soddisfare il pubblico con l’uscita di un personaggio giocabile dalla regione. Il 4 agosto, è stato annunciato un altro torneo VALORANT : la VALORANT Agni Series. Ospitato da NODWIN Gaming, il torneo ha già annunciato un montepremi di INR 650.000 ($ 8.6K USD) e MSI come sponsor.

Il viaggio di Riot in Asia meridionale è appena iniziato e lo sviluppatore potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel definire la cultura degli Esport della regione. Ora dotato di un portafoglio diversificato di titoli sia su PC che su dispositivi mobili, Riot potrebbe dire molto in quale direzione cresce l’Esport in Asia meridionale.