Come i giochi Sim Racing si sono fatti strada nell’Esport

Quando un commentatore sta lodando un pilota da corsa per un giro perfetto nelle qualifiche guadagnando la pole position del pilota, urlando qualcuno per superare con un tentativo di sorpasso o analizzando un incidente di gara tra due concorrenti, una corsa feroce sta andando avanti da qualche parte. Ogni volta che sentiamo quei commenti in questo momento, è lecito ritenere che l’azione non sia avvenuta sul Circuito delle Americhe o su qualsiasi altra pista del mondo reale, ma su una delle sue controparti virtuali: in una Sim Racing mentre le corse venivano sospese a causa alle politiche COVID–19.

Che cos’è?

Lo scopo principale dei giochi di Sim Racing è quello di simulare le corse automobilistiche nel modo più accurato possibile, comprese le variabili del mondo reale come la fisica delle auto, il consumo di carburante, la simulazione dei danni, l’usura degli pneumatici, l’aerodinamica, le configurazioni delle sospensioni e altro ancora.

Poiché gli sport motoristici sono piuttosto inaccessibili per la maggior parte perché è lo sport con la più alta barriera finanziaria di ingresso (attività entry-level come un anno di stagione di kart costano facilmente fino a $ 5K USD), la corsa di Sim Racing guidare vere auto da corsa su piste ufficiali. Negli ultimi anni, ha anche iniziato a diventare un percorso negli sport motoristici della vita reale. Inoltre, i conducenti del mondo reale usano regolarmente simulazioni per la pratica (e talvolta per l’intrattenimento).

Per diventare competitivi nelle corse sim, un pilota deve padroneggiare tutti gli aspetti della gestione delle auto e della strategia di corsa, il che rende le corse del mondo reale così complicate. Comprendere e padroneggiare i punti di frenata, le linee di gara su asciutto e bagnato, il sottosterzo e il sovrasterzo, i cambi di carico, le velocità di entrata e di uscita in curva e molte altre cose fanno parte del diventare un buon pilota di simulazione. Questi aspetti sono anche il principale fattore di differenziazione tra sim da corsa e giochi di corse arcade.

La storia

L’aumento degli Esport di Sim Racing è stato possibile solo grazie allo sviluppo di un software di simulazione in grado di ospitare 20 o più piloti contemporaneamente su una piattaforma altamente stabile che è giusta per tutti e che può essere adeguatamente officiata agli stessi standard di un evento nella vita reale, sviluppo continuo del software del motore fisico e hardware migliorato in grado di fornire feedback tattile. Tuttavia, la corsa alle simulazioni ha alle spalle una storia di quasi 40 anni.

Nel 1982, lo sviluppatore di videogiochi Namco ha aperto la strada alle Sim Racing quando ha lanciato il primo gioco di Sim Racing Pole Position (non era il primo gioco di corse, quella distinzione va al Gran Trak 10 di Atari , ma il primo gioco a mettere l’autista dietro la macchina invece di guardare la pista a volo d’uccello).

Un paio d’anni dopo, nel 1984, Acornsoft pubblicò una simulazione di Formula 3 chiamata Revs per BBC Micro e Commodore 64 mentre il mercato dell’home computing viveva il suo primo boom. Il gioco ha aperto la strada a caratteristiche come consentire ai giocatori di configurare le configurazioni delle ali anteriori e posteriori, mettere il guidatore all’interno della cabina di pilotaggio e ha introdotto le macchine che girano invece di esplodere in una palla di fuoco quando si schiantano con altre macchine.

Al culmine del gioco arcade nel 1989, lo sviluppatore di giochi giapponese Sega ha rilasciato il gioco arcade Super Monaco GP , che ha inserito il pilota in una versione reinventata del Gran Premio di Monaco. I portici hanno portato un nuovo elemento nelle Sim Racing con un volante con paddle per cambiare marcia, portando l’impressione della realtà al livello successivo.

Quasi un decennio più tardi, nel 1996, MicroProse ha rilasciato il Grand Prix 2 , che è stato realizzato con una licenza ufficiale Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) che presentava la stagione di Formula 1 del 1994. Molti hanno considerato questo gioco come il primo “vero simulatore di corse” in quanto il gioco ha combinato una grafica avanzata e una vasta personalizzazione del set-up.

L’anno seguente, Polys Entertainment pubblica Gran Turismo 1 , progettato da Kazunori Yamauchi e dal suo team. Il gioco ha richiesto cinque anni di sviluppo e prevedeva i primi driver avanzati artificialmente intelligenti contro cui i giocatori potevano competere. Il gioco era il simulatore di corse più apprezzato all’epoca, con 10,85 milioni di copie vendute in tutto il mondo (da marzo 2013) ed è il videogioco di corse più votato di tutti i tempi.

Il prossimo grande passo nelle corse delle sim è stato segnato nel 2005 quando Image Space ha lanciato il suo simulatore di corse per PC rFactor . La simulazione ha introdotto per la prima volta la possibilità di modificare il gioco da sviluppatori indipendenti e un motore fisico avanzato per offrire esperienze di guida realistiche. In particolare, è stato anche il primo videogioco ad essere utilizzato dai team di corse del mondo reale per i loro simulatori interni per addestrare i piloti da corsa.

Moderni giochi di simulazione di corse

Nell’ultimo decennio, i giochi di Sim Racing hanno fatto un altro passo avanti grazie ai progressi nelle tecnologie informatiche e alle connessioni Internet ad alta velocità ampiamente disponibili. Attualmente, iRacing , Assetto Corsa e rFactor2 sono comunemente indicati come i sim da top di gamma.

Il mercato offre anche giochi di corse sim facilmente accessibili con una varietà di auto e piste come Project Cars 2 , Automobilista 2 (che è stato appena rilasciato in open beta nel marzo 2020) e Forza Motorsport 7, nonché il free-to- gioca a touring car focalizzata su RaceRoom Experience e sulla modalità carriera incentrata su Shift 2: Unleashed.

Inoltre, sono disponibili diverse Sim Racing focalizzate su specifiche serie di corse come la simulazione di Formula 1 F1 2019 , la simulazione dell’Asetto Corsa Competizione Blancpain GT Endurance Series , il gioco di simulazione Rally Dirt Rally 2 , il simulatore di moto MotoGP 2019 e la simulazione NASCAR.

Sim Racing Esports Competitions

La community delle Sim Racing è nota per essere molto dedicata e ha investito molte risorse nel suo hobby. Di conseguenza, la comunità ha creato strutture di competizione per esportare gli sport per soddisfare le sue esigenze con centinaia di eventi ogni anno.

Gli eventi di Esports online integrati nei giochi di Sim Racing sono un punto fermo in alcuni titoli di Sim Racing. iRacing si basa su un formato di competizione online, che si basa su un modello di patente di gara e un sistema di classificazione dei conducenti che abbina piloti di capacità comparabili nelle serie di loro scelta. Il software come servizio prevede quattro stagioni competitive con 13 settimane di competizione ogni anno, con diversi tornei di Esports ufficialmente autorizzati come il montepremi da $ 200.000 Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Altre competizioni includono la serie SRO E-Sports GT in Assetto Corsa e i campionati GT certificati FIA in Gran Turismo .

Diverse serie di sport motoristici nella vita reale hanno avviato una controparte di Esports negli ultimi due anni. La serie motorsport con la più grande impronta economica, la Formula 1, ha iniziato la sua Serie Esports di Formula 1 nel 2018 con la serie di giochi F1 di Codemasters . Altre serie di sport motoristici che hanno integrato un formato di Esports includono il World Rally Championship (WRC) che esegue il campionato Esports WRC (che comprende 10 round, guidando sulle stesse strade e tappe del WRC nella vita reale) e la Formula E, che ha sperimentato un montepremi di $ 1 milione esporta la gara di Las Vegas nel 2016.

Le organizzazioni di sport che si concentrano sulle corse di sim e gli organizzatori di eventi di sport tradizionali come ESL e Torque Esports offrono anche una varietà di competizioni di sport di Sim Racing, tra cui la Velocity Endurance Series e l’ ESL Project Cars SMS-R Championship.

Il quarto tipo di evento di Esport di Sim Racing è unico nell’offrire una transizione dalle Sim Racing alle corse reali. Tra i formati figurano Il giocatore più veloce del mondo di Torque Esports, che offre una stagione di corse nella vita reale del valore di oltre 1 milione di dollari al vincitore, la Nissan GT Academy, che si è svolta dal 2008 al 2016 e ha offerto un percorso alternativo nel mondo dei motori per la vita reale migliori partecipanti e la competizione di Esport Race of Champions (eROC), in cui il vincitore ha potuto competere per il Team Sim Racing All Stars nel torneo Race of Champions.

I costi di Sim Racing

Mentre il Sim Racing è indiscutibilmente economico rispetto al suo controparte nella vita reale, può essere un hobby piuttosto costoso ed è il genere Esports con la più alta barriera finanziaria di entrata. Per iniziare con Sim Racing, è necessario l’hardware per eseguire il software di simulazione come una console o un computer, con la maggior parte delle nuove console al dettaglio a circa $ 300 e computer da gioco fino a $ 800. Inoltre, gli aspiranti piloti di sim hanno bisogno di almeno un monitor per andare con il computer / console di loro scelta, la maggior parte dei quali al dettaglio intorno a poche centinaia di dollari.

Inoltre, lo stesso software di simulazione, che varia nel prezzo dal free-to-play fino a circa $ 60 (ad eccezione di iRacing, che viene acquisito tramite un abbonamento). A seconda delle preferenze di auto e pista, i giocatori devono acquistare contenuti scaricabili aggiuntivi (DLC), che nella maggior parte dei casi possono costare fino a $ 40.

Mentre gli articoli elencati in precedenza sarebbero sufficienti per iniziare nella maggior parte dei generi di Esport, le corse di sim richiedono attrezzature aggiuntive. Un volante a retroazione di forza e un set di pedali fanno parte del set-up base di Sim Racing. I set di partenza disponibili da Logitech e Thrustmaster di solito costano fino a $ 250.

Sebbene l’impostazione del budget per iniziare con le Sim Racing sia gestibile, le piattaforme di corse sim complete di fascia alta possono facilmente costare somme di cinque cifre. I motori del volante a trazione diretta (che generano forze superiori a 10 nm e forniscono ai guidatori un feedback accurato sulla fisica delle auto) possono costare diverse migliaia di dollari, i pedali di precisione prodotti vanno da $ 100 a $ 1500, e il cambio H o il cambio sequenziale e il freno a mano partono da circa $ 200 . Inoltre, un impianto di simulazione, incluso un sedile da corsa, può aumentare il prezzo, nonché configurazioni multi-monitor e PC di gioco di fascia alta per fornire una grafica di gioco dettagliata.

Lo stesso vale per i software di corse sim di fascia alta. L’acquisto di tutti i contenuti disponibili in iRacing (da aprile 2020) costa all’incirca $ 1800 IVA esclusa ($ 700 per tutte le auto e $ 1100 per tutte le piste) più la quota di abbonamento base di $ 200 all’anno, tuttavia, iRacing offre numerosi sconti fino al 30% al momento dell’acquisto tutti i contenuti contemporaneamente. Una tipica stagione di un anno per un principiante costerebbe circa $ 430 quando si utilizzano gli sconti, con il secondo anno che aggiunge circa $ 100 al conto poiché le piste più comunemente utilizzate sono già di proprietà del pilota che va al secondo anno.

L’ecosistema Sim Racing

L’ecosistema di Sim Racing è molto più grande degli aspetti affrontati in questo articolo. Una varietà di servizi come scuole di corse virtuali e software di terze parti, tra cui sovrapposizioni di gioco e strumenti di analisi dei dati di telemetria, aggiungono valore agli entusiasti piloti di sim. Inoltre, i media che coprono la community di Sim Racing si sono affermati negli anni e i creatori di contenuti hanno creato un pubblico attorno alle Sim Racing.

Il Sim Racing è una nicchia all’interno di Esports costruita attorno a una comunità devota di piloti, sviluppatori di software, creatori di contenuti e produttori di hardware. Mentre le corse delle sim non sono le stesse delle corse del mondo reale, poiché mancano aspetti cruciali, come l’esperienza del guidatore attraverso le forze g e le vibrazioni ma anche l’elemento di rischio coinvolto negli sport motoristici, è quello in cui si trasferiscono molte abilità all’equivalente della vita reale. Pertanto, gli sport di Sim Racing si trovano in una posizione unica per creare valore e attrazione per gli appassionati di sport, giochi e sport motoristici, giustificando il crescente interesse del genere e creando un futuro ragionevolmente certo anche per esso.