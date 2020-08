Il presidente Trump vieterà le transazioni Tencent negli Stati Uniti

Il presidente Donald Trump ha firmato oggi un ordine esecutivo per vietare le transazioni tra società e cittadini americani e la holding cinese Tencent, che possiede in tutto o in parte alcuni dei più grandi sviluppatori di giochi al mondo, tra cui Riot Games, Epic Games e Supercell.

Questo divieto entrerà in vigore tra 45 giorni, il che supererebbe di poco la precedente scadenza di Trump del 15 settembre per quando il proprietario di TikTok ByteDance avrebbe bisogno di vendere l’app per social media a un’azienda americana.

INBOX: @realDonaldTrump has signed an executive order to ban TikTok in 45 days. pic.twitter.com/1zR4HgCPVj

— Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) August 7, 2020

L’ordine afferma “qualsiasi transazione correlata a WeChat da parte di qualsiasi persona o rispetto a qualsiasi proprietà, soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti, con Tencen Holdings Ltd. … o qualsiasi filiale di tale entità” sarebbe vietata entro 45 giorni . L’avvocato Roger Quiles ha affermato che questo ha un impatto non solo su WeChat, ma “vieta anche transazioni non specificate con Tencent”.

Quiles ha detto che “il tempo ci dirà” su come questo influenzerà Tencent, che possiede il 100% di Riot Games, lo sviluppatore ed editore di League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics, Wild Rift e Legends of Runeterra. Tencent possiede anche l’81,4% di Supercell, uno sviluppatore finlandese di giochi per dispositivi mobili che ha creato Clash of Clans, Clash Royale e Brawl Stars.

Inoltre, Tencent è un proprietario di minoranza di Epic Games, che ha sviluppato e pubblicato Fortnite , il gioco battle royale di grande successo. Tencent ha acquistato il 40% dell’azienda nel 2012 per 330 milioni di dollari. TiMi Studios, che ha sviluppato Call of Duty: Mobile , è anche una filiale di Tencent.

Nell’ordine esecutivo, la Casa Bianca sostiene che WeChat: