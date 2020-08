Apex Legends: nuova Leggenda in arrivo il 18 Agosto

Sembra che Respawn Entertainment non stia perdendo tempo a rivelare il suo prossimo personaggio per Apex Legends. Dopo aver twittato una clip vocale ieri, ha infatti pubblicato il trailer di lancio della Stagione 6, Boosted confermando il personaggio di Rampart come la prossima Leggenda. È seguita da Sheila, che presumibilmente è il nome della sua torretta portatile. Potete comunque dare un’occhiata al trailer qui sotto.

Una indiana britannica con i suoi affari privati, Rampart è una specie di modder, che usa la sua torretta per sopravvivere. È esperta nelle Outlands, quindi dovrebbe essere interessante vedere in che modo il nuovo personaggio si leghi a Bangalore. Del resto, qual è il suo scopo negli Apex Games?

La sesta Stagione sarà disponibile il 18 Agosto e, insieme a un nuovo Battle Pass con oltre 100 oggetti, offre molte altre nuove funzionalità. Il Volt viene aggiunto come nuova arma e le modifiche alla modalità Ranked apportano un nuovo sistema di creazione, che consentirà ai giocatori di raccogliere materiali e creare il proprio equipaggiamento, se necessario.