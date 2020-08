NBA 2K21: primi filmati current gen

Quando si tratta di NBA 2K21, gran parte della conversazione è incentrata sulla versione di prossima generazione, in particolare sull’aumento dei prezzi e sul fatto che sia giustificato o meno. Ma non dimentichiamoci che il gioco arriverà anche sulle console della generazione attuale, e oggi abbiamo avuto la nostra prima occhiata a quella versione, oltre ai requisiti per PC per il titolo.

La versione per PC è in realtà basata sull’attuale versione del gioco, quindi come potete immaginare gli standard sono più o meno ai livelli del titolo dell’anno scorso. Come minimo avrete bisogno di un Intel Core i3-530 o AMD FX-4100 con 4 GB di RAM e NVIDIA GTS 450 o AMD HD 7770 per GPU. Sia il minimo che il massimo richiedono 80 GB di spazio.

NBA 2K21 uscirà il 4 Settembre per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Stadia.