Realme 5 Pro e C3 disponibili in nuove colorazioni

Realme ha annunciato nuove opzioni di colore per Realme C3 e Realme 5 Pro già in India e destinate ad arrivare presto nel resto del mondo. Il C3 entry-level è ora disponibile nella tonalità Volcano Grey, mentre il 5 Pro è ora offerto in Chroma White.

Il Volcano Grey C3 è già in vendita tramite Flipkart, ma sarà anche venduto attraverso il sito ufficiale dell’azienda. Chrome White 5 Pro, d’altra parte, sarà disponibile per l’acquisto dall’8 agosto attraverso Flipkart e il negozio online di Realme.

Oltre ad annunciare nuove opzioni di colore per C3 e 5 Pro, Realme ha anche portato in India la variante Lightning Red di Realme 6 Pro, attualmente disponibile per l’acquisto su Flipkart.

Le nuove varianti di colore di tutti e tre gli smartphone hanno lo stesso prezzo delle altre varianti di colore.

Realme C3 possiede un prcessore SoC Helio G70, mentre 5 Pro e 6 Pro sono alimentati rispettivamente da Snapdragon 712 e Snapdragon 720G. Queste varianti sono, momentaneamente, disponibili solo in India ma presto, siamo convinti che verranno rilasciate nel resto del mondo, non resta che aspettare.