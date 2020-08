Google Stadia e Microsoft xCloud bannati dall’App store

Google, nonostante il suo religioso silenzio sulla questione, ha iniziono a testare Stadia su iOS e, nel frattempo, Anche Microsoft ha fatto la stessa cosa con il suo xCloud, ma ora sembra che nessuno dei due prodotti vedrà una versione completa sui dispositivi mobili di Apple.

Si è ipotizzato che Microsoft xCloud non sarebbe stato disponibile su iOS e il programma di test dell’app è stato addirittura sospeso ieri. I portavoce di Apple hanno ora confermato a Business Insider che tutte le piattaforme di streaming dei giochi, non xcsolo xCloud, non saranno disponibili su iOS perché la società non può rivedere ogni singolo gioco.

“I nostri clienti godono di app e giochi fantastici da milioni di sviluppatori”, ha dichiarato Apple a Business Insider, e i servizi di gioco possono assolutamente essere lanciati sull’App Store purché seguano lo stesso insieme di linee guida applicabili a tutti gli sviluppatori, incluso l’invio dei giochi singolarmente per la revisione e visualizzato nei grafici e nella ricerca. Oltre all’App Store, gli sviluppatori possono scegliere di raggiungere tutti gli utenti iPhone e iPad sul Web tramite Safari e altri browser sull’App Store. ”

Apple ha affrontato critiche pesanti sulle sue politiche dell’App Store negli ultimi mesi. L’app di posta elettronica “Hey ” ha fatto notizia dopo che Apple la ritirò da iOS, poiché l’app non aveva un’opzione di registrazione incorporata che dava un taglio del 30% ad Apple.

Fino a quando Apple non cambierà le sue linee guida (se mai lo farà), l’unico modo per giocare a Stadia, xCloud e altri servizi di streaming per videogiochi giochi sarà tramite un dispositivo Android.