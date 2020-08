13 Sentinels Aegis Rim: pubblicato un nuovo trailer

Inizialmente previsto per inizio settembre, 13 Sentinels Aegis Rim arriverà in occidente, anche da noi qui in Italia, il 22 settembre su PlayStation 4. Nelle ultime ore il publisher Atlus ha pubblicato un trailer dal titolo Doomsday, che potete vedere in fondo alla notizia, e che si concentra maggiormente sulla storia del gioco, con piccoli sprazzi di gameplay.

Questa la descrizione del gioco attraverso il PlayStation Store:

“Vanillaware, storyteller di Odin Sphere e Dragon’s Crown, crea un gioco epico, misterioso e fantascientifico, che coinvolge tredici storie intrecciate l’una all’altra: 13 Sentinels: Aegis Rim.

Scopri la verità e immergiti in un’avventura 2D a scorrimento laterale con grafica e ambientazioni magnifiche. Poi affronta i kaiju in un combattimento dal ritmo serrato con visuale dall’alto. Personalizza le Sentinelle con un vasto arsenale di armi e lotta per proteggere l’umanità!”