Suicide Squad: annunciato il titolo Rocksteady

Ve ne parlavamo anche a giugno, e oggi Rocksteady Studios ha finalmente confermato che sta lavorando ad un gioco sulla Suicide Squad. Attraverso Twitter, infatti, è stata pubblicata un immagine teaser, e verrà fatto un annuncio completo il 22 agosto all’evento DC FanDome. È possibile vedere, nel tweet un’immagine di Superman di spalle, con un mirino stilizzato della Suicide Squad sulla testa.

Batman: Arkham Knight è l’ultimo titolo importante dello studio, ed è stato rilasciato nel 2015. Da allora, si dice che Rocksteady sia stata coinvolta in numerosi titoli, da un nuovo gioco di Superman a Justice League. Nel giugno 2020, delle voci indicava che Suicide Squad: Kill the Justice League era il prossimo progetto del team di sviluppo e sarebbe stato presentato ad agosto.

Non si sa molto altro a riguardo, quando e dove uscirà, e se per caso questo titolo farà parte dei giochi in esclusiva temporale PlayStation 5. Per saperne di più dovremo aspettare maggiori dettagli nelle prossime settimane, ma almeno si sa che il progetto è reale.

Il DC FanDome si terrà il 22 agosto, e sarà disponibile in rete in maniera completamente gratuita. Durante l’evento si parlerà di fumetti, film, serie tv e videogame ambientati nel DC Universe, con anticipazioni e ospiti internazionali.

L’appuntamento è fissato sul sito DCFanDome.com per 24 ore dal 22 agosto