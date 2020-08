Android 11: Arrivano le nuove Emoij

Vi avevamo già parlato in passato delle nuove Emoij che arriveranno con Android 11. Inizialmente, queste nuove emoticon erano presenti solo per alcuni utenti selezionati e, in ogni caso, non erano utilizzabili, visto il considerato che molte delle applicazioni (Come Whatsapp, Telegram ecc.) neanche le supportavano. Ora però, qualcosa sembra essere definitivamente cambiato, visto che le nuove Emoij sono finalmente arrivate con la Beta 3 di Android 11 e sono state riconosciute ufficialmente dall’Unicode.

Una breve occhiata a come alle nuove faccine colorate, ci è concessa grazie a un leak su twitter, dove è mostrato l’intero set di interesse. Non sappiamo quando queste nuove Emoij sbarcheranno ufficialmente e saranno riconosciute ufficialmente da tutte le piattaforme social, ma speriamo che questo accada in prima possibile insieme al rilascio di Android 11