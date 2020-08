Fast and Furious Crossroads: pubblicato il trailer di lancio

Da oggi è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Fast and Furious Crossroads, videogioco tratto dalla celebre saga cinematografica. Per l’occasione, sia il publisher Bandai Namco che gli sviluppatori di Slyghtly Mad Studios hanno rilasciato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Annunciato ai The Game Awards 2019, inizialmente Fast and Furious Crossroads doveva uscire insieme al non capitolo del film, il 20 maggio. Quest’ultimo però, a causa dei problemi legati al coronavirus, è slittato ad aprile 2021, mentre il gioco ha ritardato solo di qualche mese.

Questa la descrizione del gioco attraverso il PlayStation Store:

Intrappolati nel mondo della criminalità organizzata, tre proprietari di officine si trovano a un bivio. In cerca di vendetta, i loro destini si scontrano con un cast composto da volti noti che condividono lo stesso nemico.

• Accendi il motore e preparati per un nuovo capitolo della saga Fast & Furious dove Dom, Letty e Roman fanno ritorno per mettere TE al centro della storia.

• Sfreccia in tutto il mondo tra i momenti più emozionanti della serie a bordo delle auto dei film curate da Dennis McCarthy, il coordinatore delle auto Fast & Furious.

• Vivi le rapine come se fossero sul grande schermo e utilizza gadget nuovi o già visti al cinema.

• Gioca online con i tuoi amici per creare scompiglio con i tuoi veicoli nella lotta tra poliziotti, buoni e cattivi.

• Sali di livello per sbloccare auto, vernici, pellicole, spray, targhe, gadget e molto altro.