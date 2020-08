Missione Pianeta, un Puzzle Bobble clone per l’ambiente

Missione Pianeta è l’ennesimo ma graditissimo clone di un gioco di culto, che vuole però anche avere uno scopo nobile e benefico. Puzzle Bobble è uno dei grandi classici del retrogaming, praticamente conosciuto da tutti, derivato dall’ancora più arcaico Bubble Bobble del 1986, lo spin off ideato da Taito nel 1994 è diventato, perlomeno per il grande pubblico, persino più conosciuto del capostipite. Grazie anche alla presenza ultra ventennale nelle sale giochi e nei locali di intrattenimento dove ancora oggi, ben vent’anni dopo si trova molto spesso. Nonostante ben dodici titoli ufficiali della saga, la notorietà deriva anche dall’infinito numero di cloni su praticamente tutti i sistemi retrò e contemporanei, inclusi gli smartphone.

Tra questi spicca Missione Pianeta, che, per una volta, è un clone che vuole anche aiutare l’ambiente. Il titolo è stato sviluppato da G​ladio Games, ed è anche completamente gratuito per le due piattaforme mobile iOS e Android. Missione Pianeta ha come protagonista una simpatica volpe che, in una missione molto complessa, avrà il compito di salvare piante ed animali che sono finiti intrappolati nelle mani dell’uomo, il più pericoloso predatore del globo. I circa cento livelli di cui si compone il titolo sono in pieno stile Puzzle Bubble ed hanno non solo la funziona ludica, ma anche quella didascalica perchè cercano di insegnare ai giocatori cosa sia la coscienza ecologica e l’importanza dell’ambiente e delle biodiversità.

Missione Pianeta è infatti legato al progetto ecologico Tartalove sostenuto da Legambiente, in cui è possibile fare adozioni virtuali delle tartarughe marine con una raccolta fondi appositamente dedicata. In particolare si tratta della specie Caretta, che popola attualmente il Mar Mediterraneo e che, per colpa dell’uomo, rischia l’estinzione. Il giocatore ha la possibilità di scegliere se visualizzare pubblicità per ottenere vari tipi di bonus oppure anche acquistare monete o personaggi extra contribuendo alle donazioni in favore delle tartarughe. Tartalove è un progetto indipendente dal gioco che, col sostegno di Legambiente, offre visibilità alle tantissime tartarughe marine in cura nei centri veterinari di recupero di Legambiente stessa, e permette di adottare virtualmente le tartarughe o comperare il merchandise ufficiale dell’iniziativa benefica.

Trovate il sito ufficiale di Tartalove al seguente LINK. Se volete partecipare alle donazioni o semplicemente godervi l’ennesimo clone di Puzzle Bobble non vi resta che prendere in mano il vostro telefono. Il gioco sarà disponibile ufficialmente a partire dalla data del 20 Agosto 2020.