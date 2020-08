Destiny 2: il nuovo trailer ci prepara al prossimo evento

Ed eccoci qua a parlare nuovamente di Destiny 2, lo shared world shooter targato Bungie, attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. Ebbene, l’azienda ha da poco pubblicato un nuovo trailer, il quale ci prepara all’evento in arrivo da questo mese: Il Solstizio degli Eroi.

Tale evento, per coloro che non ricordassero, manderà i Guardiani nella Zona Eterea Europea ad affrontare numerose ondate di nemici, i quali serviranno per ottenere in possesso dell’armature esclusive del Solstizio degli Eroi, che ci verranno fornite gentilmente da Eva Levante, NPC presente negli eventi di questo tipo. Vi ricordiamo che il tutto inizierà dall’11 agosto e terminerà l’8 settembre.