Ride 4: pubblicato primo filmato interamente gameplay

Il 24 luglio Milestone aveva pubblicato il primo gameplay trailer di Ride 4, prossimo capitolo del franchise per gli amanti delle due ruote. In quel caso il filmato aveva una regia, e dunque il trailer puntava maggiormente sulla spettacolarità. Oggi invece il team milanese ha pubblicato il primo vero filmato gameplay, per mostrare come sarà il gioco pad alla mano.

Lasciandovi al video, che mostra il tracciato di Suzuka, vi ricordiamo che Ride 4 sarà disponibile a partire dall’8 ottobre 2020 su PlayStation4, Xbox One e PC Windows/STEAM.