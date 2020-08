F1 2020: la Formula 1 festeggia i 70 anni a Silverstone

La Formula 1 compie 70 anni e Codemasters, publisher della serie di videogiochi dello sport, ha deciso di festeggiare con un trailer per F1 2020 tale evento.

Nel trailer che potete vedere in calce, il campione del mondo in carica e sette volte vincitore del British Grand Prix, Lewis Hamilton, sfreccia con la sua Mercedes W11 appena ridisegnata, tra le curve del suo circuito di casa, Silverstone in F1 2020.

La pista inglese è proprio quella dove tutto ebbe inizio esattamente settant’anni fa. Il tracciato è stato sì modificato molte volte nel corso della storia della F1 ma, la gara di questo fine settimana segna il settantesimo anniversario ufficiale del primo Gran Premio di Formula 1.

Il 13 maggio 1950, l’italiano Giuseppe Farina vinse per l’Alfa Romeo su un tracciato di oltre un chilometro più corto e con la metà delle curve rispetto alla configurazione odierna.

Silverstone è un punto di riferimento nell’intera F1. È stata infatti inclusa 53 volte in 70 anni ed ha ospitato tutti i British Grand Prix dal 1987. Data la sua importanza, puoi gareggiare sul circuito inglese e su tutti quelli originali della stagione 2020 in F1 2020, adesso disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10 tramite Steam e infine la console targata Google, Google Stadia.