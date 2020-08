Monster Hunter World: ora disponibile il Frostfang Barioth

Avete ancora gli incubi dal Barioth di Monster Hunter World? Bene, ci sono ottime notizie per voi. La sua variante ghiacciata, il Frostfang Barioth, è ora disponibile al combattimento tra le lande ghiacciate di Iceborne.

Essendo un mostro Temprato, fa parte di un evento a tempo limitato chiamato “L’ultimo Cavaliere Bianco“, iniziato oggi e che durerà fino al 19 agosto.

Chi ha intenzione di partecipare, dovrà essere almeno un Grado Maestro 24 per provare a buttar giù il Frostfang Barioth dagli Hoarfrost Reach. Alcune delle nuove mosse che vengono portate dalla variante sono un fuoco di ghiaccio al momento della ritirata e l’ostacolamento dei movimenti. Per quanto condivida molte similarità con l’originale Barioth, non abbassate la guardia.

Questa versione è uno dei mostri aggiunti di recente nel post-lancio del titolo. L’altro è l’Alatreon, artivato con l’update 4 del gioco targato Capcom con la particolarità di essere multi-elementale. Per questo autunno sono attesi altri update con il “ritorno di un mostro”, armature Grado Maestro, e i festival di Seliana e Astera. Aspettatevi aggiornamenti su Monster Hunter World da parte della redazione di GamesVillage.