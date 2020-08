Spelunky 2 uscirà su PC dopo la versione PS4

Durante lo State of Play di ieri, di cui potete leggere qui il nostro recap dell’evento, è stato mostrato, tra i tanti titoli indie, il seguito di un platform con un discreto successo. Stiamo parlando di Spelunky 2 della Mossmouth.

Il titolo uscirà il mese prossimo per PlayStation 4 ma, stranamente, ha anche una release PC senza però alcuna data di rilascio.

Il creatore del titolo, Derek Yu ha chiarito il dubbio su Twitter dichiarando che l’opera indipendente arriverà “poco dopo” l’uscita sulla console Sony current-gen. Il motivo per tale ritardo vuol essere un ulteriore sguardo al multiplayer del titolo.

Inoltre, Yu ha poi affermato che, una volta arrivato su Steam, lo studio di sviluppo vedrà di rilasciare il proprio gioco anche su altre piattaforme. Spelunky 2 vedrà la luce su PS4 il 15 settembre e vedrà nuovi personaggi, armi, mount, negozi ed altro ancora. La storia sarà incentrata su Ana, la figlia del protagonista del precedente titolo che si farà strada in varie ambientazioni, addirittura sulla Luna.

The Steam version of Spelunky 2 will come out shortly after PS4! We'll need a little extra time to iron out online multiplayer on PC. Release date for that soon!

After Steam, we'll look into other platforms. We are excited for as many people to play as possible. 🙂

— Derek Yu (@mossmouth) August 6, 2020