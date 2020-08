Borderlands 3: gratuito nel fine settimana

La gente ha aspettato a lungo per Borderlands 3 ma, finalmente, il gioco è stato rilasciato lo scorso anno e per molti sembra sia valsa la pena aspettare tutto quel tempo. Take Two ha annunciato che il looter-shooter ha recentemente passato le 10.5 milioni di vendite. Nel caso non lo aveste ancora provato, è arrivato il momento di farlo.

Come spiegato sul sito ufficiale del gioco, quest’ultimo sarà giocabile gratuitamente per un tempo limitato nel weekend su console e PC. Potrete giocarlo fino al 9 agosto su PS4 e Xbox One. Se siete su Stadia, avrete a disposizione un giorno in più mentre, per i giocatori PC, sarà possibile giocarlo fino al 12 agosto.

Borderlands 3 è ora disponibile per tutte le piattaforme descritte sopra ed il periodo “free-to-play” è già iniziato su tuttte queste. Tutti i progressi verranno portati avanti anche dopo il termine del periodo di prova qualora doveste decidere di comprarlo e, badate bene, è scontato su tutte le piattaforme. Inoltre, Recentemente è stato rilasciato il nuovo DLC Bounty of Blood A Fistful of Redemption, come potete leggere qui.