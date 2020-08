Momodora: annunciato un nuovo gioco della serie, Minoria in arrivo su console

Momodora festeggia oggi il decimo anniversario della serie, e per celebrare l’evento gli sviluppatori di Bombservice hanno annunciato l’arrivo di un nuovo gioco della serie, attraverso un breve filmato, che potete vedere in fondo alla notizia. Non ci sono altri particolari in merito, come data d’uscita a console.

Questa la cronologia della saga:

Momodora (PC [Itch.io]) – 8 agosto 2010

Momodora II (PC [Itch.io]) – 10 luglio 2011

Momodora III (PC [Steam, Itch.io]) – 1 luglio 2014

Reverie Under the Moonlight (PS4, Xbox One, Switch, PC [Steam]) – 4 marzo 2016

Dopo il quarto capitolo, è stato rilasciato su PC, nel 2018, un altro titolo di Bombservice, Minoria. E proprio riguardo a questo gioco arriva oggi un’altra novità: verrà pubblicato su console (PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch) a partire dal 10 settembre.