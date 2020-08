Call of Duty Warzone: teaser di un possibile nuovo titolo?

Nonostante l’arrivo del mese di agosto, risulta piuttosto strano il non aver sentito di un possibile nuovo Call of Duty nel 2020. Alcuni sospettano che il possibile nuovo gioco della serie FPS sia stato rimandato per la pandemia ma non sembra questo il caso. È stato difatti confermato che ci sarà un nuovo titolo quest’anno e che il reveal di esso sarà “molto diverso” da qualunque cosa la compagnia abbia mai fatto e, in tutto ciò, Call of Duty Warzone potrebbe essere coinvolto.

Recentemente, alcuni giocatori di Warzone, il battle royal nell’universo di Call of Duty, hanno riportato diversi glitch casuali durante i round. Consisterebbe in due schermi, uno che cita “Conosci la tua storia” e l’altro è un messaggio in russo. È stato detto in precedenza che Cod Warzone sarebbe divenuto parte integrande della serie principale e sembra che quanto descritto sopra, si rifaccia proprio a quello. Potrebbe esser possibile che il prossimo titolo della saga, venga rivelato in Warzone?

Activision ha mandato, a svariati streamer, delle casse da aprire solo dal 10 agosto. Probabilmente è qualcosa che rientrerà nel marketing del prossimo titolo di Call of Duty. Quello che si potrebbe sapere, tramite leak vari o speculazioni, è che il prossimo titolo potrebbe chiamarsi Call of Duty Black Ops Cold War. Aspetteremo comunque l’apertura delle casse nella giornata di domani. Rimanete con noi per saperne di più!