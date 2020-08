Assassin’s Creed Valhalla: nuova cinematica per il titolo

È vero, il franchise di Assassin’s Creed ha preso un anno sabbatico ma ora è tempo di ritornare per una delle saghe più grandi di Ubisoft con Assassin’s Creed Valhalla. Il titolo vi porterà nel periodo vichingo in un viaggio proposto come cross-gen. Il publisher francese ha rilasciato poco fa un nuovo trailer per l’opera.

Il video potrebbe sembrarvi familiare al primo trailer reveal , con la sostanziale differenza di portare sullo schermo la versione femminile di Eivor, invece di quella maschile. Come gli ultimi giochi del brand, si avrà la possibilità di scegliere il genere del personaggio, con la non sottile differenza di poterlo eventualmente cambiare in ogni momento. Inoltre, il trailer che vi proponiamo in calce è composto da una variazione della colonna sonora originale. Assassin’s Creed Valhalla vedrà la luce il 17 novembre su PlayStation 4, Xbox One, PC Windows 10 e Google Stadia. È altresì atteso su PlayStation 5 e Xbox Series X in futuro.