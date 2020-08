Outriders: nuovo video gameplay da 11 minuti

Sicuramente People Can Fly sta impegnando tutti i suoi sforzi per riuscire a completare i lavori lato sviluppo dedicati interamente ad Outriders in tempo, titolo che dovrebbe arrivare sul mercato a fine 2020 su PC, Xbox One e PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X, dove tale prodotto sarà completo dal lancio, almeno quanto dichiarato dai developer stessi.

Ebbene, sul canale YouTube di IGN è stato caricato una nuova clip video, all’interno della quale possiamo vedere altro gameplay della produzione pubblicata da Square Enix ed in sviluppo da People Can Fly. Il video in questione mostra non solo nuovamente le varie classi, shooting e così via, ma possiamo vedere anche alcune delle creature che popoleranno le frontiere di Enoch.