Marvel’s Avengers: ecco i vantaggi delle versioni PlayStation

Nel corso delle recenti ore, sul canale ufficiale di PlayStation abbiamo avuto modo di osservare un nuovo video dedicato interamente a Marvel’s Avengers, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi dal 4 settembre 2020 su PC, Xbox One e PlayStation 4, dove l’opera arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, ma non in quella giornata.

Ebbene, all’interno della clip video, i giocatori possono vedere i vantaggi riservati a tutti coloro che acquisteranno Marvel’s Avengers su PlayStation 4 o PlayStation 5. Oltre all’Accesso Anticipato alla beta, attualmente già in corso, ci saranno dei Community Event esclusivi, Accesso Anticipato a costumi leggendari dei vari Vendicatori per 30 giorni e infine Spider-Man, personaggio che arriverà nel 2021 in esclusiva PlayStation come avete potuto leggere nei giorni precedenti.