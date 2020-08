Svelato il peso mastodontico di Microsoft Flight Simulator

In dirittura d’arrivo su PC nella giornata del 18 agosto, finalmente i giocatori potranno testare con mano Microsoft Flight Simulator, Simulatore per l’appunto che approderà direttamente nello stesso giorno del lancio sull’Xbox Game Pass, il popolare servizio Microsoft che vanta di numerosi utenti iscritti al servizio. Secondo quanto trapelato recentemente sul Microsoft Store, è stato reso noto quanto peserà l’opera sui vostri PC, in modo tale da essere pronti sin da subito a scaricarlo già al day one.

Ebbene, l’opera vanterà di un peso mastodontico pari a 127GB d’installazione. Insomma, un peso sicuramente molto grande, ma considerando che siamo abituati già a vedere titoli come Call of Duty Modern Warfare, che pesa ben 100 GB, non ci spaventa tantissimo.