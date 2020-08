Play Station 5: ondata di esclusive senza precedenti?

Negli ultimi giorni Imran Khan ha parlato parecchio di Play Station 5. Già la scorsa settimana infatti il giornalista di Kinda Funny era intervenuto nel forum ResetERA per avvisare i giocatori di prepararsi a una vera e propria “maratona” di annunci di esclusive per Play Station. Lo Spider-Man di Marvel’s Avengers (oltre a tutti gli altri vantaggi della versione per PS del gioco) sarebbe dunque solo un assaggio delle novità e delle esclusive che Sony avrebbe in serbo per i suoi utenti e che, secondo Khan, sono pronte a stupire (e anche a scontentare) molte persone.

Proprio ieri il giornalista è tornato sul forum per dare qualche spiegazione in più su queste sue affermazioni, e ha rivelato come Sony si sarebbe avvicinata a quasi tutti i produttori indipendenti dell’industria per proporre contratti di esclusiva, che spazierebbero dalla creazione di contenuti pensati specificamente per Play Station 5 (come il già citato Spider-Man di Marvel’s Avengers) a giochi che usciranno solo per la piattaforma di casa Sony. Insomma, secondo Khan, ci dobbiamo preparare a vedere molto spesso il brand “Play Station Advantage” e le parole “console exclusive” prossimamente.

Inoltre, sembra che nemmeno Microsoft si sia tirata indietro e che abbia anche lei avvicinato molti developer per proporre contratti simili, ma che non abbia voluto avviare una guerra al rialzo con Sony:

“Non c’è una sola grande terza parte che Sony abbia mancato di avvicinare per chiedere che tipo di accordo si potesse fare. Alcuni avevano dei contenuti, altri avevano dei giochi, altri avevano dei contenuti e dei giochi. E non è che Microsoft non volesse fare offerte, solo non volevano pagare il prezzo richiesto, perché Sony è arrivata da subito con numeri davvero importanti. Quel brand “Play Station Advantage” e le parole “Console Exclusive” verranno usate parecchio nei prossimi anni”

È stato confermato, intanto, che Deathloop e GhostWire: Tokyo di Bethesda oltre a Project Athia di Square Enix saranno esclusive Play Station 5, e secondo alcuni rumors lo stesso potrenne essere per il non ancora annunciato Final Fantasy XVI. Per sapere qualcosa di più di questa ondata di esclusive dovremo aspettare i nuovi annunci su PS5 che Sony ha in serbo per questo mese.