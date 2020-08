Diablo IV: lo sviluppo sta procedendo bene

Durante il recente streaming tenutosi da Blizzard Entertainment, sono venuti a galla nuovi dettagli sullo sviluppo dedicato a Diablo IV, titolo attesissimo dagli appassionati e non su PC, PlayStation 4 e Xbox One, di cui non abbiamo ancora informazioni ufficiali sulle versioni next-gen, ma ci aspettiamo che la produzione arrivi anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Ebbene, nel corso della diretta, Rod Fergusson, ha dichiarato:

Ho iniziato un martedì ma poi, nel giovedì della settimana successiva, erano già tutti a casa. In realtà per me è stato davvero difficile perché le persone che mi conoscono sanno che il mio ambiente ideale è quello di una stanza dove posso parlare e lavorare a stretto contatto con le altre persone. La necessità di trasformarmi in una sorta di supereroe che dirige e gestisce il tutto attraverso lo schermo di un computer l’ho trovata una cosa davvero difficile.

Lo sviluppo di Diablo 4 sta procedendo molto bene. Già il fatto di vedere che in questo periodo abbiamo pubblicato due espansioni di Hearthstone e stiamo per lanciarne un’altra per World of Warcraft dovrebbe rassicurarvi. Anche il team di Diablo sta continuando a lavorare, all’inizio è stata una sfida ma poi ci siamo organizzati e adesso lo sviluppo sta procedendo in maniera spedita.