GhostWire Tokyo: il nuovo titolo di Bethesda non sarà un horror

Tutti gli elementi annunciati lasciavano pensare che GhostWire: Tokyo, il prossimo titolo per Play Station 5 di casa Bethesda, sarebbe stato un videogioco horror. Gli sviluppatori infatti sono gli stessi ragazzi che hanno dato vita a un classico del genere come The Evil Within, e lo studio è diretto da Shinji Mikami, il padre del genere survival horror oltre che creatore di Resident Evil. Tuttavia l’action-adventure di Tango Gameworks non apparterrà a questo filone.

Lo ha confermato, in una recente intervista a Game Informer, il direttore del gioco, Kenji Kimura, che ha però ammesso che GhostWire: Tokyo avrà comunque i suoi “momenti spaventosi e misteriosi”:

“GhostWire: Tokyo è un gioco action-adventure, non un horror. Ciò detto, ci saranno momenti di spavento e di mistero. Dal momento che stiamo usando il Giappone come scenario, speriamo di portare un’esperienza divertente piena di elementi nefasti, misteriosi e spaventosi basati sul folklore giapponese degli Yokai, delle fiabe, delle leggende urbane e di famose storie del terrore.”



Kimura ha parlato anche delle differenze di questo nuovi titolo rispetto ai due capitoli di The Evil Within, che hanno resto famoso lo studio:

“GhostWire: Tokyo prende i punti di forza di Tango Gameworks – come la grafica realistica, la creazione di atmosfere, le vibrazioni angoscianti – e le sviluppa in una direzione un po’ diversa. Questo ha portato alla nascita di una Tokyo misteriosa e infausta, tanto che si potrebbe dire sia quasi angosciosamente bella. La sfida di creare un action-adventure ci ha dato l’opportunità di creare un tipo diverso di divertimento quando paragonato a quello che abbiamo offerto prima. Questo è qualcosa che speriamo piaccia ai giocatori, perché permette un gameplay concentrato sull’esplorazione della città di Tokyo, sulla soluzione grandi misteri, e sul superamento di varie sfide e minacce attraverso l’uso di abilità speciali ispirate alle tradizionali posture delle mani del Kuji Kiri.”

GhostWire: Tokyo è atteso al lancio, in esclusiva per Play Station 5, nel 2021. È inoltre prevista una versione per PC, anche se non è stata ancora fornita una data per il suo rilascio.